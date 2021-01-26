СМИ: Месси с семьёй начал изучать французский язык

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Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси начал учить вместе с семьёй французский язык.
СМИ: Месси с семьёй начал изучать французский язык
  • Reuters

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В прессе регулярно появляется информация о том, что Месси может покинуть «Барселону», а основным претендентами на аргентинского форварда являются английский «Манчестер Сити» и французский ПСЖ.

Нынешний контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что AS: RFEF отклонила апелляцию «Барселоны» на дисквалификацию Месси.

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