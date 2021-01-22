AS: RFEF отклонила апелляцию «Барселоны» на дисквалификацию Месси
- Reuters
Как сообщает AS, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отклонила запрос сине-гранатовых и Месси пропустит две предстоящие игры каталонцев.
Месси на последних минутах матча в финале Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:3) ударил игрока команды из Бильбао Асьера Вильялибре, после чего был удалён.
Удаление в игре с «Атлетиком» стало для Месси первым за 753 официальных матча в составе «Барселоны».
Ранее Андрей Аршавин выразил мнение, что «Барселоне» стоило продать Месси.