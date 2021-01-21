Аршавин считает, что «Барселоне» стоило продать Месси

Бывший футболист «Зенита», а ныне советник генерального директора петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что испанской «Барселоне» необходимо было продать нападающего Лионеля Месси ещё минувшим летом.

«Возможно, Месси является лучшим футболистом за всю историю. Но сейчас «Барселона» из-за него больше страдает, чем получает от его игры и голов. Если бы я был президентом «Барселоны», я тоже вряд ли бы продал Месси, потому что для этого нужны крепкие яйца. Но с точки зрения менеджмента, конечно, «Барселоне» нужно было продавать Месси», — цитирует Аршавина Sport24.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Месси и Криштиану Роналду вошли в команду года по версии УЕФА.