Аршавин считает, что «Барселоне» стоило продать Месси
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«Возможно, Месси является лучшим футболистом за всю историю. Но сейчас «Барселона» из-за него больше страдает, чем получает от его игры и голов. Если бы я был президентом «Барселоны», я тоже вряд ли бы продал Месси, потому что для этого нужны крепкие яйца. Но с точки зрения менеджмента, конечно, «Барселоне» нужно было продавать Месси», — цитирует Аршавина Sport24.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.
Ранее сообщалось, что Месси и Криштиану Роналду вошли в команду года по версии УЕФА.