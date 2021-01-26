«Челси» объявил о назначении Тухеля на пост главного тренера

Немецкий специалист Томас Тухель назначен на пост главного тренера лондонского футбольного клуба «Челси».

Как сообщает пресс-служба «Челси», соглашение с Тухелем рассчитано на полтора года.

Последним местом работы Тухеля был французский ПСЖ. На посту наставника «Челси» он сменил Фрэнка Лэмпарда.

Лэмпард возглавил команду летом 2019 года, под его руководством «Челси» завершил сезон-2019/20 на четвёртом месте в АПЛ. В общей сложности при Лэмпарде команда одержала 44 победы, потерпела 25 поражений и 15 раз сыграла вничью в 84 матчах.

Ранее Жозе Моуринью высказал мнение об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского «Челси».