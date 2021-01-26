Моуринью — об увольнении Лэмпарда из «Челси»: такова жестокость футбола

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказал мнение об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского «Челси».
Моуринью — об увольнении Лэмпарда из «Челси»: такова жестокость футбола
  • Reuters

«Я не думаю, что Фрэнк захочет разговаривать со мной или вообще с кем-либо, кроме своего близкого круга — семьи и друзей. Но мне всегда грустно, когда коллега теряет работу, а Фрэнк — не просто коллега. Он важный человек в моей карьере, поэтому мне жаль, что с ним это произошло. Такова жестокость футбола, особенно современного футбола, поэтому, когда вы становитесь тренером, вы должны знать, что рано или поздно это случится с вами», — приводит слова Моуринью Goal.

Ещё до начала своей тренерской карьеры Лэмпард играл в «Челси» под руководством Моуринью.

Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. Под его руководством команда завершила сезон-2019/20 на четвёртом месте в АПЛ. В общей сложности при Лэмпарде команда одержала 44 победы, потерпела 25 поражений и 15 раз сыграла вничью в 84 матчах.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович назвал очень тяжёлым решение уволить Лэмпарда из «Челси».

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