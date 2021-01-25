Абрамович назвал очень тяжёлым решение уволить Лэмпарда из «Челси»

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Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович прокомментировал решение отправить Фрэнка Лэмпарда в отставку с поста главного тренера команды.
Абрамович назвал очень тяжёлым решение уволить Лэмпарда из «Челси»
  • Reuters

«Это было очень тяжёлое решение для клуба, потому что у меня лично замечательные отношения с Фрэнком, я отношусь к нему с огромным уважением. Он очень порядочный человек с невероятным отношением к делу. Тем не менее в сложившихся обстоятельствах мы считаем, что лучше всего будет сменить тренера», — приводит слова Абрамовича пресс-служба клуба.

Он также выразил благодарность 42-летнему специалисту за работу с командой и пожелал ему успехов в карьере.

«Он знаковая фигура для этого выдающегося клуба, поэтому его статус здесь остаётся непоколебимым. Его всегда тепло примут на «Стэмфорд Бридж», — добавил владелец «Челси».

В качестве футболиста Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год, завоевав с командой 12 трофеев. Он возглавил команду летом 2019 года, и под его руководством «Челси» завершил сезон-2019/20 на четвёртом месте в АПЛ. В общей сложности при Лэмпарде команда одержала 44 победы, потерпела 25 поражений и 15 раз сыграла вничью в 84 матчах.

Ранее стало известно, что «Челси» объявил об отставке Лэмпарда.

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