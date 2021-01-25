«Челси» объявил об отставке Лэмпарда

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Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера команды.
«Челси» объявил об отставке Лэмпарда
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов команды.

Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место по итогам сезона-2019/20. В общей сложности «Челси» одержал 44 победы, потерпел 25 поражений и 15 раз сыграл вничью в 84 матчах под руководством Лэмпарда.

По итогам 19 туров АПЛ текущего сезона «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов лондонский клуб пробился в плей-офф, где на стадии 1/8 финала сыграет с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Челси» отдал Томори в аренду в «Милан».

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