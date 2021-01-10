Перенесённый коронавирус, сильные конкуренты и затянувшаяся адаптация: почему Миранчук пока не может заиграть в Италии

В матче 17-го тура Серии А с «Беневенто» полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл на поле лишь три минуты. Эта игра стала для футболиста десятой, в которой он не попал в стартовый состав команды. Также он два месяца не может набрать баллы за результативность. Пропуск встреч из-за коронавируса, вторая молодость главного конкурента и затянувшаяся адаптация — RT объясняет, почему россиянину пока не удаётся проявить себя в Италии.

Игрок глубокой ротации

Переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре стал одним из главных событий прошлого года в российском футболе. Казалось, звезда РПЛ готова к тому, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Однако он дался уроженцу Славянска-на-Кубани не так легко, как ожидали некоторые болельщики.

Так, отечественный спортсмен пока ни разу не попал в стартовый состав новой команды. Он провёл за бергамасков десять матчей во всех турнирах и во всех довольствовался выходами на замену. Причём в шести случаях Миранчук выходил на поле на десять и менее минут.

Наибольшее количество игрового времени Алексей получил в матче 14-го тура Серии А с «Болоньей». Тогда он вступил в игру сразу после перерыва при счёте 2:0 в пользу «Аталанты». В результате подопечные Джан-Пьеро Гасперини пропустили два мяча за десять минут и упустили победу. Итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало россиянина худшим футболистом матча, сопроводив низкую оценку словом «призрак».

Не помогло отечественному полузащитнику пробиться в основу «Аталанты» даже отсутствие главного плеймейкера команды Алехандро Гомеса, который из-за конфликта с Гасперини тренируется отдельно и может покинуть клуб. Казалось, в сложившейся ситуации место под нападающим может получить именно Миранчук, но тренерский штаб сделал выбор в пользу 23-летнего итальянца Маттео Пессины. При этом последний в текущем сезоне набрал лишь один балл за результативность.

Проблемы со здоровьем

Россиянину помешали получить место в стартовом составе в том числе проблемы со здоровьем. В конце прошлого года полузащитник перенёс коронавирус. По этой причине он пропустил сразу четыре матча. К счастью, болезнь у спортсмена протекала без серьёзных осложнений, но, по словам агента футболиста Вадима Шпинёва, его клиент всё же испытывал «лёгкие признаки простуды», а главное, вновь выпал из тренировочного процесса.

Таким образом, Миранчук выбыл из общей группы во второй раз после перехода в «Аталанту». Лишь в октябре он восстановился от травмы и сумел поразить ворота «Мидтьюланна» в Лиге чемпионов и «Интера» в Серии А, демонстрируя серьёзный настрой. Коронавирус пришёлся для Алексея весьма некстати, и наверняка негативно сказался на его физической форме.

В то же время конкуренты полузащитника сдаваться не собираются. Перед началом сезона казалось, что россиянин может заменить в основе Йосипа Иличича, который перенёс тяжёлую депрессию и едва не закончил карьеру. Однако в нынешнем сезоне словенец набрал неплохую форму. В 14 матчах во всех турнирах на его счету 10 баллов за результативность (3 мяча + 7 передач). Помимо этого, опытный исполнитель занимает первое место в розыгрыше Серии А по количеству обводок (3,7) и второе — по числу ключевых передач (3,1).

В одном интервью Гасперини, объясняя, почему предпочитает Иличича Миранчуку, подчеркнул, что россиянин не обладает такими «качествами нападающего», как словенец. В игре россиянина же специалист выделил другое сильное качество.

«Он тот футболист, который может лучше отдать последний пас, чем играть впереди. Мы должны изучить все его характеристики и понять, как лучше их использовать на благо команды», — приводит слова Гасперини Football Italia.

На стороне Миранчука и возраст. Алексею в октябре исполнилось 25 лет, тогда как Иличич в конце января отметит 33-й день рождения. Следовательно, со временем россиянин может заменить постаревшего конкурента в основе. Наверняка он навяжет борьбу за место в основе и Пессине, который занял место другого стареющего лидера команды Гомеса.

Пока же решение Гасперини выпускать отечественного футболиста только на замену можно понять, ведь «Аталанта» зимой демонстрирует хорошие результаты. В последних семи матчах Серии А бергамаски одержали пять побед при двух ничьих. В новом году они последовательно обыграли «Сассуоло» (5:1), «Парму» (3:0) и «Беневенто» (4:1).

Неудивительно, что главный тренер не меняет победный состав и практически не вносит корректив в состав линии полузащиты. Для Миранчука же сложившаяся ситуация неприятна вдвойне, ведь в «Локомотиве» он был главной звездой и не выходил на поле с первых минут лишь по причине травм или дисквалификаций.

Непростой выбор для Миранчука

Помимо коронавируса в концовке года, Алексей столкнулся с огромным количеством проблем другого характера. Своеобразной отдушиной для футболиста могли бы стать игры за сборную России, но в её составе он потерпел унизительное поражение от Сербии (0:5). Причём полузащитник попал в число игроков, которых Станислав Черчесов заменил уже после первого тайма. Наверняка в том числе и ему адресовалась фраза тренера про «золотой актив».

Наконец, куда большим ударом для спортсмена стала смерть отца в начале декабря. После такого Миранчуку тяжело было сосредоточиться исключительно на футболе.

В сложившейся ситуации перед талантливым футболистом открываются два пути. С одной стороны, он может отказаться от мечты заиграть в сильном европейском чемпионате и вернуться в РПЛ, где его всегда будет ждать хороший контракт и роль первой скрипки в любой команде. С другой — россиянин способен стать только сильнее и, оставшись в «Аталанте», всё же реализовать себя.

Пока кажется, что, несмотря на все сложности, Миранчук пойдёт по второму пути. Он продолжает изучать итальянский язык и всё больше общается с новыми одноклубниками, осваиваясь в коллективе. Также Алексей ещё более усердно работает на тренировках и выкладывает мотивационные посты в соцсетях. А главное — полузащитник не высказал ни слова недовольства положением в коллективе. Он, никогда не замеченный в конфликтах с тренерами, предпочитает молча трудиться и наверняка ещё получит шанс от Гасперини.

Подтвердил данную точку зрения и агент футболиста Шпинёв, который заверил, что Алексей готов «бороться и работать».

«С Лёшей понятная ситуация. В «Аталанте» очень серьёзная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шёл. Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее и в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Адаптация Миранчука в Италии затянулась по целому ряду причин, но она зачастую получается непростой для футболистов с постсоветского пространства. Тем более Алексей, в отличие от украинского одноклубника Руслана Малиновского, в Европе до этого не играл. Неудивительно, что уровень Серии А после РПЛ на первых порах оказался для него слишком высок.