Гасперини назвал главную проблему Миранчука в «Аталанте»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о положении Алексея Миранчука в своей команде.

По мнению специалиста, российскому полузащитнику необходимо подобрать наиболее подходящую позицию на поле. Гасперини считает, что Миранчук не обладает навыками форварда, которые есть, например, у Йосипа Иличича.

«У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нам нужно найти для него наиболее подходящую позицию на поле. Посмотрим, конкурентоспособен ли он», — приводит слова тренера tuttoatalanta.com.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук рассказал о шутках Артёма Дзюбы.