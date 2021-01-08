Гасперини назвал главную проблему Миранчука в «Аталанте»

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о положении Алексея Миранчука в своей команде.
Гасперини назвал главную проблему Миранчука в «Аталанте»
  • Reuters

По мнению специалиста, российскому полузащитнику необходимо подобрать наиболее подходящую позицию на поле. Гасперини считает, что Миранчук не обладает навыками форварда, которые есть, например, у Йосипа Иличича.

«У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нам нужно найти для него наиболее подходящую позицию на поле. Посмотрим, конкурентоспособен ли он», — приводит слова тренера tuttoatalanta.com.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук рассказал о шутках Артёма Дзюбы.

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