Миранчук выздоровел после коронавируса и вернулся в общую группу «Аталанты»

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук приступил к тренировкам в общей группе команды после выздоровления от коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал агент 25-летнего футболиста Вадим Шпинёв, слова которого передаёт ТАСС.

«На вопрос о его возвращении на поле может ответить только один человек — главный тренер», — добавил агент.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре из московского «Локомотива». С тех пор он провёл за команду из Бергамо четыре матча и забил два мяча.

Ранее появилась информация, что Гасперини близок к уходу с поста главного тренера «Аталанты».