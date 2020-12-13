Миранчук выздоровел после коронавируса и вернулся в общую группу «Аталанты»
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Об этом рассказал агент 25-летнего футболиста Вадим Шпинёв, слова которого передаёт ТАСС.
«На вопрос о его возвращении на поле может ответить только один человек — главный тренер», — добавил агент.
Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре из московского «Локомотива». С тех пор он провёл за команду из Бергамо четыре матча и забил два мяча.
Ранее появилась информация, что Гасперини близок к уходу с поста главного тренера «Аталанты».