Миранчук выздоровел после коронавируса и вернулся в общую группу «Аталанты»

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Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук приступил к тренировкам в общей группе команды после выздоровления от коронавирусной инфекции.
Миранчук выздоровел после коронавируса и вернулся в общую группу «Аталанты»
  • © atalantabc
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Об этом рассказал агент 25-летнего футболиста Вадим Шпинёв, слова которого передаёт ТАСС.

«На вопрос о его возвращении на поле может ответить только один человек — главный тренер», — добавил агент.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре из московского «Локомотива». С тех пор он провёл за команду из Бергамо четыре матча и забил два мяча.

Ранее появилась информация, что Гасперини близок к уходу с поста главного тренера «Аталанты».

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