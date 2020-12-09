СМИ: Гасперини близок к уходу с поста главного тренера «Аталанты»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть свой пост после матча шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с голландским «Аяксом».

Как сообщает Sport Mediaset, игроки «Аталанты» разделены на два лагеря — одни за тренера, а другие против. Ожидается, что специалист примет решение о своём будущем после игры с «Аяксом».

До этого капитан «Аталанты» Алехандро Гомес вступил в перепалку с Гасперини во время матча пятого тура ЛЧ с датским «Мидтьюлландом» (1:1).

Напомним, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что матч Серии А «Удинезе» — «Аталанта» перенесён из-за дождя.