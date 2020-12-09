СМИ: Гасперини близок к уходу с поста главного тренера «Аталанты»

Короткая ссылка
Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть свой пост после матча шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с голландским «Аяксом».
СМИ: Гасперини близок к уходу с поста главного тренера «Аталанты»
  • Reuters

Как сообщает Sport Mediaset, игроки «Аталанты» разделены на два лагеря — одни за тренера, а другие против. Ожидается, что специалист примет решение о своём будущем после игры с «Аяксом». 

До этого капитан «Аталанты» Алехандро Гомес вступил в перепалку с Гасперини во время матча пятого тура ЛЧ с датским «Мидтьюлландом» (1:1).

Напомним, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что матч Серии А «Удинезе» — «Аталанта» перенесён из-за дождя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить