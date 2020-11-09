Гол Миранчука «Интеру», крупное поражение «Реала», матч-триллер в Бельгии: главные события уикенда в европейском футболе

Алексей Миранчук отметился дебютным голом в Серии А и помог «Аталанте» сыграть вничью с «Интером». «Валенсия» с Денисом Черышевым в стартовом составе разгромила «Реал» благодаря трём пенальти. «Бавария» оказалась сильнее дортмундской «Боруссии» и единолично возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. А в чемпионате Бельгии «Кортрейк» и «Беерсхот» забили десять мячей на двоих. RT рассказывает о главных событиях уикенда в европейском футболе.

Потеря лидерства «Боруссией» и «Ливерпулем»

В одном из центральных матчей выходных в европейском футболе встретились делившие первое место в турнирной таблице Бундеслиги дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Мюнхенцам удалось одержать важнейшую выездную победу (3:2), которая стала для них четвёртой подряд над принципиальным соперником в чемпионате Германии.

Не ушёл с поля без гола и главный бомбардир действующего чемпиона Роберт Левандовски. В юбилейном, 300-м матче в составе «Баварии» он в 19-й раз огорчил свою бывшую команду. При этом ещё два гола поляка судейская бригада отменила из-за небольших офсайдов.

Также в составе гостей отличились Давид Алаба и вышедший на замену Лерой Зане. У «Боруссии» забили капитан Марко Ройс и Эрлинг Холанд. Норвежец отметился шестым голом в текущем сезоне Бундеслиги, и в гонке бомбардиров турнира уступает только Левандовски (11) и Лукасу Аларио из «Байера» (7).

Также нападающий оказался причастен к травме Йозуа Киммиха. В первом тайме полузащитник гостей, пытаясь остановить скандинава, получил разрыв мениска. Теперь он может пропустить до трёх месяцев.

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» лишился лидерства после ничьей в центральном матче 8-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» — 1:1. Впрочем, выезд в Манчестер изначально не сулил подопечным Юргена Клоппа лёгкой прогулки, ведь перед отчётным поединком они потерпели там три поражения подряд в рамках национального первенства.

На этот раз встреча началась для мерсисайдцев лучше не придумаешь. Уже на 11-й минуте Садио Мане заработал пенальти, а Мохаммед Салах его реализовал. Египтянин забил восемь мячей в восьми стартовых турах премьер-лиги и повторил достижение бывших нападающих клуба Фернандо Торреса и Робби Фаулера.

«Манчестер» отыгрался в середине первого тайма благодаря третьему голу Габриэла Жезуса в трёх матчах нового сезона во всех турнирах. Следом горожане заработали пенальти за игру рукой у Джозефа Гомеса, но Кевин Де Брёйне с «точки» пробил мимо. К слову, бельгиец стал первым футболистом более чем за два года, который не сумел попасть в створ, исполняя одиннадцатиметровый в матче АПЛ.

Эта ничья пошла на руку «Лестеру» и «Тоттенхэму», которые одержали победы и обошли «Ливерпуль» в турнирной таблице. Лидерство захватили «лисы». В восьми матчах они набрали 18 очков и выдали лучший старт в АПЛ в истории клуба. Для сравнения, в чемпионском сезоне-2015/16 команда после восьми туров имела в активе 15 баллов.

Голы Миранчука и Кайседо в Серии А

Но главным событием для российских болельщиков, безусловно, стал гол Алексея Миранчука «Интеру» в Серии А. После удачного выхода на замену во встрече с «Мидтьюлланном» россиянин провёл несколько матчей на скамейке. В игре 7-го тура с миланцами полузащитник, наконец, появился на поле — за полчаса до конца основного времени. За минуту до этого Лаутаро Мартинес открыл счёт и вывел миланцев вперёд.

С появлением Миранчука «Аталанта» постепенно перехватила инициативу, а сам Алексей активно взаимодействовал с партнёрами и отметился несколькими качественными передачами. А на 79-й минуте отечественному футболисту удалось забить. Получив пас на линии штрафной, он первым касанием обработал мяч, а вторым — пробил в дальний угол между ног оппоненту. Теперь в активе Миранчука два матча в составе «Аталанты» и два гола. Также полузащитник стал восьмым россиянином в истории, забившим в чемпионате Италии, и первым за 13 лет.

Помимо взятия ворот 25-летний спортсмен отметился 14 точными передачами из 16, а также совершил две успешные обводки. После матча главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини назвал Миранчука «великолепным».

В другом воскресном матче Серии А «Лацио» после встречи с «Зенитом» удалось разойтись миром с действующим чемпионом «Ювентусом» — 1:1. Туринцы вели в счёте с 15-й минуты, когда Криштиану Роналду забил свой шестой гол в четырёх матчах стартовавшего розыгрыша чемпионата Италии.

«Лацио» опасных моментов практически не создавал, а первый удар в створ ворот Войцеха Щенсны состоялся незадолго до финального свистка. Однако на пятой добавленной к основному времени минуте римлянам удалось отыграться. В роли спасителя команды вновь выступил бывший футболист «Локомотива» Фелипе Кайседо. 32-летний нападающий отличился в третьей игре подряд. В прошлом туре Серии А он на 98-й минуте принёс «орлам» победу над «Торино» — 4:3, а несколько дней спустя не позволил набрать три очка «Зениту».

Неожиданные осечки «Реала» и «Милана»

Хватало в минувший уикенд и неожиданных результатов. Например, «Реал» разгромно уступил «Валенсии» Дениса Черышева в рамках 9-го тура Примеры — 1:4. Сам россиянин матч с родной командой начал в основе и провёл на поле 77 минут.

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Впрочем, главным героем встречи стал не он, а судья Хесус Хиль Мансано, который назначил три пенальти в ворота мадридцев. В Ла Лиге подобное с «королевским клубом» произошло впервые в истории. Причём нарушениями в собственной штрафной отметились все номинальные защитники команды: Серхио Рамос, Марсело и Рафаэль Варан. А все три пенальти реализовал Карлос Солер.

Варан же помимо «привезённого» пенальти отметился автоголом. Пытаясь выбить мяч с линии в борьбе с Черышевым, он лишь подправил его в сетку. Француз отправил мяч в свои ворота во второй раз в пяти последних матчах за «Реал». Единственный гол мадридцев в середине первого тайма забил Карим Бензема, продливший результативную серию во всех турнирах до четырёх встреч.

Лидер Серии А «Милан» допустил осечку в матче с «Вероной» — 2:2. Причём к 20-й минуте фаворит уступал с разницей в два мяча. Счёт открыл Антонин Барак, а затем защитник «россонери» Давиде Калабрия неудачно подставился под удар соперника. Впрочем, подопечным Стефано Пиоли быстро удалось сократить отставание.

Спас же «Милан» от поражения Златан Ибрагимович. Забив на 93-й минуте, он отметился восьмым голом в нынешнем розыгрыше Серии А и продлил свою результативную серию в чемпионате страны до семи встреч. Правда, в середине второго тайма швед с «точки» не попал в створ и не реализовал уже третий пенальти из пяти в текущем сезоне.

Ключевые встречи на Украине и в Белоруссии

Два любопытных матча на выходных состоялись и в странах постсоветского пространства. Так, на Украине прошёл очередной раунд противостояния киевского «Динамо» и «Шахтёра». Особой принципиальности поединку придало назначение на пост главного тренера столичной команды многолетнего наставника «горняков» Мирчи Лучесу. Первая встреча румына с бывшим коллективом в августе в рамках Суперкубка Украины осталась за опытным наставником — 3:1.

Однако в УПЛ «Шахтёр» взял убедительный реванш (3:0). Правда, «Динамо» в преддверии матча столкнулось с серьёзными кадровыми проблемами, лишившись 15 футболистов из-за вспышки коронавируса и травм.

Обескровленные киевляне держались до 34-й минуты, когда 18-летний вратарь Руслан Нещерет совершил грубую ошибку на выходе и помог Жуниору Мораесу открыть счёт. Незадолго до перерыва команду подвёл капитан Сергей Сидорчук, получивший прямую красную карточку. Во второй половине встречи разгром «Динамо» довершили два других бразильца Маркос Антониу и Алан Патрик. Благодаря важной победе «Шахтёр» до одного балла сократил отставание от бело-голубых, возглавляющих турнирную таблицу УПЛ.

А в чемпионате Белоруссии состоялся один из ключевых матчей в борьбе за золотые медали. В Солигорске «Шахтёр» за два тура до финиша разошёлся миром с БАТЭ — 1:1. Хозяева отставали от соперника на одно очко и в случае поражения практически теряли шансы на завоевание титула.

Большую часть встречи борисовчане лидировали в счёте после гола опытного Павла Нехайчика в середине первого тайма. Уйти от поражения и сохранить чемпионскую интригу «горнякам» удалось за девять минут до финального свистка благодаря довольно спорному пенальти. Капитан БАТЭ Игорь Стасевич остался настолько недоволен решением арбитра, что уже после окончания матча в подтрибунном помещении получил красную карточку за спор с рефери. Теперь ему грозит дисквалификация. Но судьба золотых наград остаётся в руках БАТЭ. Если в оставшихся двух турах команда не потеряет очки, то вернёт себе титул. Правда, в последнем матче жёлто-синих ждёт выездной поединок с набравшим ход минским «Динамо».

Голевые «перестрелки» в Бельгии и Франции

Самый результативный матч уикенда состоялся в субботу в чемпионате Бельгии. «Кортрейк» дома сумел остановить «Беерсхот» — 5:5. Причём хозяева отличились дважды уже к девятой минуте, а затем игра развивалась как на качелях. Три мяча подряд забили гости, дважды отличились игроки «Кортрейка» — и тем же ответили футболисты «Беерсхота». В конце концов, на 94-й минуте Трент Сэйнсбери спас кортрейкцев от поражения.

Этот матч стал одним из самых результативных в истории чемпионата Бельгии. Больше забили только «Вестерло» и «Генк» в 1999-м — 6:6. Поражает и количество ударов, которые команды нанесли по воротам друг друга в отчётном матче — 46 (23:23).

Чуть менее результативная встреча состоялась в воскресенье в чемпионате Франции. «Ланс» и «Реймс» также сыграли вничью — 4:4. На 81-й минуте гости забили четвёртый мяч и, казалось, сняли все вопросы о победителе встречи — 4:2. Однако развязка игры получилась неожиданной — нападающему «Ланса» Флорьяну Сотоке удалось оформить дубль за две минуты. Более того, в добавленное арбитром время хозяева заработали пенальти, но судья после просмотра повтора отменил одиннадцатиметровый.