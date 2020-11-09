Солер оформил хет-трик с пенальти в победном матче «Валенсии» с «Реалом»

«Валенсия» разгромила «Реал» на своём поле в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу (4:1).

Гости открыли счёт в середине первого тайма, когда отличился Карим Бензема. Однако ещё до перерыва хозяева не только восстановили паритет, но и вышли вперёд. Сначала с пенальти забил Карлос Солер, а затем Рафаэль Варан срезал мяч в свои ворота.

Во второй 45-минутке Солер ещё дважды успешно пробил с 11-метровой отметки.

Россиянин Денис Черышев вышел против своего бывшего клуба в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте.

Ранее сообщалось, что двое футболистов «Реала» заболели коронавирусом.