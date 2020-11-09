Солер оформил хет-трик с пенальти в победном матче «Валенсии» с «Реалом»
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Гости открыли счёт в середине первого тайма, когда отличился Карим Бензема. Однако ещё до перерыва хозяева не только восстановили паритет, но и вышли вперёд. Сначала с пенальти забил Карлос Солер, а затем Рафаэль Варан срезал мяч в свои ворота.
Во второй 45-минутке Солер ещё дважды успешно пробил с 11-метровой отметки.
Россиянин Денис Черышев вышел против своего бывшего клуба в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте.
Ранее сообщалось, что двое футболистов «Реала» заболели коронавирусом.