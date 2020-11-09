Ибрагимович спас «Милан» от поражения в игре с «Вероной»

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«Милан» вырвал ничью в домашнем матче с «Вероной» в седьмом туре чемпионата Италии (2:2).
Ибрагимович спас «Милан» от поражения в игре с «Вероной»
  • Reuters

Гости быстро создали себе преимущество в два гола усилиями Антонина Барака и Маттиа Цаканьи, однако вскоре Джанджакомо Маньяни срезал мяч в свои ворота.

На 66-й минуте форвард «Милана» Златан Ибрагимович не реализовал пенальти. Однако уже на третьей добавленной минуте именно он спас свою команду от поражения.

Этот результат позволил «Милану» остаться на первой строчке в таблице с 17 очками.

Ранее сообщалось, что «Милан» попросит футболистов пойти на сокращение зарплат.

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