«Аталанта» обыграла «Беневенто» в матче Серии А

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В матче 17-го тура Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Беневенто».
«Аталанта» обыграла «Беневенто» в матче Серии А
  • ©Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Матч, проходивший на стадионе «Чиро Бигорито» в Беневенто, завершился победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Аталанты» забивали Йосип Иличич, Рафаэль Толой, Дуван Сапата и Луис Муриэль. Единственный мяч хозяев на счету Марко Сау.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Ранее Сёмин призвал Миранчука бороться за место в основном составе «Аталанты».

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