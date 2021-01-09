«Аталанта» обыграла «Беневенто» в матче Серии А

В матче 17-го тура Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Беневенто».

Матч, проходивший на стадионе «Чиро Бигорито» в Беневенто, завершился победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Аталанты» забивали Йосип Иличич, Рафаэль Толой, Дуван Сапата и Луис Муриэль. Единственный мяч хозяев на счету Марко Сау.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Ранее Сёмин призвал Миранчука бороться за место в основном составе «Аталанты».