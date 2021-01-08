Сёмин призвал Миранчука бороться за место в основном составе «Аталанты»

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Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин дал оценку высказыванию своего коллеги Джан Пьеро Гасперини по поводу перспектив Алексея Миранчука в клубе.
Сёмин призвал Миранчука бороться за место в основном составе «Аталанты»
  • globallookpress.com

Итальянский специалист считает, что российский игрок не обладает качествами форварда, которые есть у Йосипа Иличича. Как отметил Гасперини, Миранчуку необходимо найти оптимальную позицию на поле.

По мнению Сёмина, о конкуренции и грядущих сложностях Миранчуку надо было думать ещё до перехода.

«В нападении у «Аталанты» хорош не только Иличич, но ещё и Руслан Малиновский. Алексей должен был это проанализировать, а сейчас нужно просто бороться, стараться, лезть из кожи, чтобы попадать в состав. А другое место для него я даже не могу предположить», — приводит слова Сёмина Sport24.

Ранее сообщалось, что Гасперини назвал главную проблему Миранчука в «Аталанте».

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