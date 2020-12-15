Футболист «Аталанты» Гомес отреагировал на слухи о конфликте с Гасперини

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алехандро Гомес опубликовал пост в социальных сетях по поводу информации о своём конфликте с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

«Дорогие поклонники «Аталанты», я пишу вам здесь, потому что у меня нет возможности защитить себя и поговорить с вами. Я просто хотел бы передать вам, что, когда я уйду, правда обо всём станет известна. Вы знаете меня и знаете, какой я человек. Я люблю вас. Ваш капитан», — написал Гомес в сториз в своём Instagram.

До этого в итальянской прессе появилась информация, что Гомес и Гасперини поссорились и устроили драку в перерыве матча пятого тура Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом», который завершился со счётом 1:1. Кроме того, сообщалось, что Гасперини подавал в отставку после инцидента, но её отказались принять.

Гомес выступает за «Аталанту» с 2014 года. С тех пор он провёл 251 матч за команду, в которых забил 59 мячей и отдал 71 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук выздоровел от коронавируса и вернулся в общую группу «Аталанты».