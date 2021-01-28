Футболисты МЮ Марсьяль и Туанзебе подверглись расистским оскорблениям после поражения от «Шеффилда»

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Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и Аксель Туанзебе были оскорблены на расовой почве после матча 20-го тура чемпионата Англии по футболу с «Шеффилд Юнайтед».
Футболисты МЮ Марсьяль и Туанзебе подверглись расистским оскорблениям после поражения от «Шеффилда»
  • Reuters

По информации Sky Sports, после окончания матча АПЛ с «Шеффилдом» в адрес темнокожих футболистов «Манчестер Юнайтед» стали поступать расистские оскорбления в социальных сетях. Несколько пользователей оставили комментарии на страницах спортсменов в Instagram и Twitter, в которых оскорбили их по расовому признаку.

Примечательно, что для Туанзебе матч с «Шеффилдом» стал первым в сезоне, в котором он появился в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».

Английский защитник конголезского происхождения защищает цвета манкунианцев с 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

Марсьяль также пополнил состав МЮ в 2015 году. В нынешнем сезоне на его счёту пять голов и семь передач в 25 встречах. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги.

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