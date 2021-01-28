МЮ на своём поле проиграл «Шеффилду» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Шеффилду» принесли голы Кина Брайана и Оливера Берка, отличившихся на 23-й и 74-й минутах. Для обоих футболистов это дебютные голы в АПЛ.

МЮ ответил голом Гарри Магуайра на 64-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» с восемью очками — на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что «Челси» не сумел обыграть «Вулверхэмптон» в первом матче под руководством Тухеля.