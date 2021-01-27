«Челси» не сумел обыграть «Вулверхэмптон» в первом матче под руководством Тухеля

Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 0:0.

Этот матч стал первым для лондонского клуба под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля, назначенного главным тренером команды вместо англичанина Фрэнка Лэмпарда.

«Челси» с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 23 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что в АПЛ был установлен рекорд по числу лидеров за один сезон.