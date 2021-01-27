«Челси» не сумел обыграть «Вулверхэмптон» в первом матче под руководством Тухеля

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Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» не сумел обыграть «Вулверхэмптон» в первом матче под руководством Тухеля
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 0:0.

Этот матч стал первым для лондонского клуба под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля, назначенного главным тренером команды вместо англичанина Фрэнка Лэмпарда.

«Челси» с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 23 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что в АПЛ был установлен рекорд по числу лидеров за один сезон.

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