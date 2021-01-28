Избитый Широковым арбитр не заплатил адвокатам, отказавшись от денег РФС

Адвокат Александр Островский, представлявший интересы арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России по футболу Романом Широковым, рассказал, почему больше не сотрудничает с потерпевшим.

«Для того чтобы продолжать работать по делу, важно соблюдение двух условий. Первое — взаимопонимание между адвокатом и клиентом, то есть если мы даём какие-то указания, клиент должен их выполнять или менять адвокатов, если не согласен с тем, что ему рекомендуют. Второе — начинается следующий этап, апелляционное обжалование. И по предыдущему договору наши полномочия закончились написанием апелляционной жалобы. Никита её подписал и отправил. Одновременно мы ему поручили отправить заявление прокурору Москвы с просьбой поддержать нашу позицию. Он этого не сделал, посчитал, что это не нужно. Получается, что мы, два квалифицированных адвоката, тратим бесплатно своё время, а Никита нашу работу по ходу перечёркивает, считая, что это не нужно», — приводит слова Островского «РБ Спорт».

Он отметил, что он и Артур Рамазанов согласились бесплатно оказать юридическую поддержку Данченкову, который впоследствии отказался от предложенной Российским футбольным союзом (РФС) финансовой помощи на оплату услуг адвокатов.

«Ему звонили из РФС от Виктора Кашшаи, предлагали финансирование. Он отказался. А мы уже не могли переделывать соглашение — если подписали бесплатно, то бесплатно. Он рассказывал, что РФС готов заплатить, и, знаете, это было бы неплохо и разумно. Футбольный союз никак не обеднел бы. Но по непонятным нам причинам Никита отказался, не имея самостоятельных средств на оплату адвокатов. Непонятный момент. Никто не говорит ему — пойди продай почку и заплати, но если тебе предлагают в твоём профессиональном объединении… Он за нас отказался от гонорара», — добавил адвокат.

Суд признал Широкова виновным в нанесении телесных повреждений Данченкову и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. рублей, а также приговорил к 100 часам обязательных работ. Интересы Данченкова в суде, помимо Островского, представлял Артур Рамазанов.

Ранее Данченков высказался о решении суда по делу Широкова.