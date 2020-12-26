Арбитр Данченков — о решении суда: очень обидно и очень мерзко

Футбольный арбитр Никита Данченков прокомментировал решение суда по делу об избиении бывшим полузащитником сборной России Романом Широковым.

«Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьёзного наказания. К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно на глазах у своего ребёнка, на глазах у сотни человек (а учитывая, как запись разлетелась, — на глазах у миллионов человек) избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать. Очень обидно и очень мерзко, откровенно», — заявил Данченков в своём видеообращении в Instagram.

10 августа Широков принимал участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать 11-метровый удар, из-за чего Широков начал оскорблять арбитра и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего футболист избил его. Данченков обратился в суд, который в итоге приговорил Широкова к 100 часам исправительных работ, а также оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Широков высказал мнение о завершении судебных разбирательств.