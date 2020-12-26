Широков — о судебном процессе: можно было спокойно договориться, но люди хотели славы

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение о завершении судебных разбирательств по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

«Безусловно, эта история с судом потрепала нервы. Постоянно ходил в суд. В принципе, ничего такого не совершено. Можно было спокойно договориться. Но люди хотели славы, она их ещё будет преследовать. Не очень приятно, когда тебе всё время говорят, что тебе правильно лицо набили», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Он отметил, что ему самому подобного не говорили, но при этом осудили его действия.

«Конечно, все осудили, но сказали: «Мы с тобой». Не в том плане, что молодец, разумеется», — добавил Широков.

10 августа Широков принимал участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать 11-метровый удар, за что Широков начал оскорблять арбитра и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего футболист избил его. Данченков обратился в суд.

Ранее стало известно, что суд вынес приговор Широкову за избиение арбитра.