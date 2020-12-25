Суд вынес приговор Широкову за избиение арбитра
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Об этом сообщает ТАСС. Широков был приговорён Мировым судом Сокольнического района Москвы к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра.
10 августа экс-футболист сборной России напал на арбитра в матче любительских команд. Сначала Широков ударил Данченкова в лицо за показанную ему красную карточку, после чего попытался добить упавшего судью ногами.
Ранее сторона Данченкова заявила, что довольна действиями прокурора по делу Широкова.