Сторона Данченкова заявила, что довольна действиями прокурора по делу Широкова

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Юрист Александр Добровинский, член команды защиты футбольного судьи Никиты Данченкова по делу экс-полузащитника сборной России Романа Широкова, прокомментировал решение прокурора запросить для обвиняемого один год и десять месяцев ограничения свободы.
Сторона Данченкова заявила, что довольна действиями прокурора по делу Широкова
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Порочная и неумелая защита Романа Широкова привела к тому, что прокурор запросил год и десять месяцев ограничения свободы. Это много. Если честно, то я не думал, что прокурор так скажет. В случае утверждения Широкову придется ещё дважды в месяц являться в полицию, не выезжать никуда с места регистрации, не участвовать в общественных мероприятиях. Если судья утвердит это в приговоре, то спортивные мероприятия на срок действия приговора будут закрыты для Романа. Нужно признать, что это очень серьёзно. Надо поблагодарить Никиту Данченкова за то, что, к сожалению, он стал большим примером. Я надеюсь, что это никогда не повторится больше. Честь и хвала прокурору, что он сделал своё серьёзное высказывание», — цитирует Добровинского Sport24.

Роман Широков обвиняется по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». В августе 2020 года он избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского футбольного матча.

Ранее судья отказался вернуть дело Широкова в прокуратуру.

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