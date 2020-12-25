Судья отказался вернуть в прокуратуру дело Широкова
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«Заявили ходатайство о возврате дела в прокуратуру, но получили отказ», — сказал ТАСС адвокат Александр Островский, представляющий интересы Данченкова.
В ходатайстве Данченков заявил, что ранее подавал жалобы в прокуратуру и СК о переквалификации дела, но так и не получил ответа.
10 августа экс-футболист напал на арбитра во время любительского футбольного матча, ударив его в лицо и попытавшись добить ногами.
Ранее прокурор запросил один год и десять месяцев лишения свободы для избившего арбитра Широкова.