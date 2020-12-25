Судья отказался вернуть в прокуратуру дело Широкова

Короткая ссылка
Арбитр Никита Данченков, которого избил экс-футболист сборной России Роман Широков, подал в суде ходатайство о возврате дела в прокуратуру, но судья отказался это сделать.
Судья отказался вернуть в прокуратуру дело Широкова
  • globallookpress.com

«Заявили ходатайство о возврате дела в прокуратуру, но получили отказ», — сказал ТАСС адвокат Александр Островский, представляющий интересы Данченкова.

В ходатайстве Данченков заявил, что ранее подавал жалобы в прокуратуру и СК о переквалификации дела, но так и не получил ответа.

10 августа экс-футболист напал на арбитра во время любительского футбольного матча, ударив его в лицо и попытавшись добить ногами. 

Ранее прокурор запросил один год и десять месяцев лишения свободы для избившего арбитра Широкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить