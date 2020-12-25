Судья отказался вернуть в прокуратуру дело Широкова

Арбитр Никита Данченков, которого избил экс-футболист сборной России Роман Широков, подал в суде ходатайство о возврате дела в прокуратуру, но судья отказался это сделать.

«Заявили ходатайство о возврате дела в прокуратуру, но получили отказ», — сказал ТАСС адвокат Александр Островский, представляющий интересы Данченкова.

В ходатайстве Данченков заявил, что ранее подавал жалобы в прокуратуру и СК о переквалификации дела, но так и не получил ответа.

10 августа экс-футболист напал на арбитра во время любительского футбольного матча, ударив его в лицо и попытавшись добить ногами.

Ранее прокурор запросил один год и десять месяцев лишения свободы для избившего арбитра Широкова.