Прокурор запросил один год и десять месяцев лишения свободы для избившего арбитра Широкова

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Прокурор в ходе судебного заседания по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова попросил приговорить футболиста к одному году и десяти месяцам ограничения свободы.
Прокурор запросил один год и десять месяцев лишения свободы для избившего арбитра Широкова
  • РИА Новости

«Прокурор просит ограничение свободы на один год и десять месяцев, гражданский иск удовлетворен частично — 150 тыс. рублей», — сообщил ТАСС адвокат пострадавшего Александр Островский.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд. В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади соперника. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять рефери и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего футболист избил его. Данченков обратился в суд. 

Ранее адвокат Данченкова назвал желаемое наказание для Широкова.

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