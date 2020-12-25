Прокурор запросил один год и десять месяцев лишения свободы для избившего арбитра Широкова
- РИА Новости
«Прокурор просит ограничение свободы на один год и десять месяцев, гражданский иск удовлетворен частично — 150 тыс. рублей», — сообщил ТАСС адвокат пострадавшего Александр Островский.
10 августа Широков принял участие в матче любительских команд. В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади соперника. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять рефери и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего футболист избил его. Данченков обратился в суд.
Ранее адвокат Данченкова назвал желаемое наказание для Широкова.