Адвокат Данченкова назвал желаемое наказание для Широкова
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«Надеюсь, что сегодня будет вынесен приговор. Хотелось бы год общего режима для Широкова, но думаю, что не дадут. Шестым чувством я ощущаю, что в прокуратуре Москвы есть футбольные болельщики. Мы поставим вопрос о возвращении дела прокурору для того, чтобы предъявить обвинения в покушении на убийство или же на причинение тяжких телесных повреждений. Мы будем просить наложить арест на имущество. Адвокат Добровинский уже подготовил речь для прений. Мы с Артуром Рамазановым также подготовились, но в объективность и беспристрастность не очень верим», — цитирует Островского Sport24.
10 августа в матче любительских команд Широков набросился на арбитра, показавшего ему красную карточку. Экс-футболист нанёс удар судье в лицо, после чего попытался добить упавшего рефери.
Ранее избитый Широковым арбитр объяснил, почему добивается тюремного заключения для экс-футболиста.