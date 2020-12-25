Адвокат Данченкова назвал желаемое наказание для Широкова

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Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова в деле о его избиении экс-игроком сборной России Романом Широковым, поделился ожиданиями от очередного судебного заседания по данному делу.
Адвокат Данченкова назвал желаемое наказание для Широкова
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Надеюсь, что сегодня будет вынесен приговор. Хотелось бы год общего режима для Широкова, но думаю, что не дадут. Шестым чувством я ощущаю, что в прокуратуре Москвы есть футбольные болельщики. Мы поставим вопрос о возвращении дела прокурору для того, чтобы предъявить обвинения в покушении на убийство или же на причинение тяжких телесных повреждений. Мы будем просить наложить арест на имущество. Адвокат Добровинский уже подготовил речь для прений. Мы с Артуром Рамазановым также подготовились, но в объективность и беспристрастность не очень верим», — цитирует Островского Sport24.

10 августа в матче любительских команд Широков набросился на арбитра, показавшего ему красную карточку. Экс-футболист нанёс удар судье в лицо, после чего попытался добить упавшего рефери.

Ранее избитый Широковым арбитр объяснил, почему добивается тюремного заключения для экс-футболиста.

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