Адвокат Данченкова назвал желаемое наказание для Широкова

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова в деле о его избиении экс-игроком сборной России Романом Широковым, поделился ожиданиями от очередного судебного заседания по данному делу.

«Надеюсь, что сегодня будет вынесен приговор. Хотелось бы год общего режима для Широкова, но думаю, что не дадут. Шестым чувством я ощущаю, что в прокуратуре Москвы есть футбольные болельщики. Мы поставим вопрос о возвращении дела прокурору для того, чтобы предъявить обвинения в покушении на убийство или же на причинение тяжких телесных повреждений. Мы будем просить наложить арест на имущество. Адвокат Добровинский уже подготовил речь для прений. Мы с Артуром Рамазановым также подготовились, но в объективность и беспристрастность не очень верим», — цитирует Островского Sport24.

10 августа в матче любительских команд Широков набросился на арбитра, показавшего ему красную карточку. Экс-футболист нанёс удар судье в лицо, после чего попытался добить упавшего рефери.

Ранее избитый Широковым арбитр объяснил, почему добивается тюремного заключения для экс-футболиста.