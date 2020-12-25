Избитый Широковым арбитр объяснил, почему добивается тюремного заключения для экс-футболиста
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«Сложно что-либо комментировать, исходя из того, какими были прошлые заседания. Каких-то ожиданий я перед собой не ставлю на сегодня. Что с прошлыми заседаниями? Просто они шли не совсем так, как я ожидал. Не знаю, как правильно объяснить. Просить наказания я не вправе, решать будет суд. Какого наказания заслуживает поступок Широкова? Далеко не самого лёгкого. На лишении свободы настаиваю, потому что люди должны отвечать за свои поступки», — цитирует Данченкова «Чемпионат».
10 августа на матче любительских команд Широков набросился на арбитра, показавшего ему красную карточку. Бывший футболист нанёс Данченкову удар в лицо, а затем попытался добить ногами упавшего судью.
Ранее сообщалось, что сторона избитого арбитра Данченкова подаст ходатайство об аресте имущества Широкова.