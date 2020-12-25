СМИ: Сторона избитого арбитра Данченкова подаст ходатайство об аресте имущества Широкова

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Сторона футбольного арбитра Никиты Данченкова подаст ходатайство об аресте имущества и денежных средств экс-футболиста сборной России Романа Широкова с целью обеспечения гражданского иска на 500 тыс. рублей о компенсации морального вреда.
СМИ: Сторона избитого арбитра Данченкова подаст ходатайство об аресте имущества Широкова
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает «Спорт-экспресс», со ссылкой на адвоката Александра Островского, представляющего интересы избитого арбитра.

Защита Данченкова считает, что Широков будет уклоняться от возмещения морального вреда путём переоформления имеющегося имущества на других лиц. Тогда возмещение, если его назначат, будет поступать с небольшой официальной заработной платы экс-капитана сборной России и может затянуться на несколько лет.

Широков сборной России проходит подсудимым по делу об избиении футбольного арбитра на любительском турнире.

Ранее Широков выразил мнение, что Сёмин вернётся в «Локомотив» в случае ухода Кикнадзе.

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