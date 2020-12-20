Широков считает, что Сёмин вернётся в «Локомотив» в случае ухода Кикнадзе

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о выступлениях московского «Локомотива» в этом сезоне.

«У «Локомотива» провал полный. Можно сказать, у Николича было всего семь месяцев. Но я внимательно следил за командой, ни в одном матче не было атакующего футбола», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Он также отметил, что изначально было заявлено, что структура игры переходит к более атакующей, но этого не прослеживается.

«Если Кикнадзе — всё, то Сёмин возвращается. Кикнадзе взял на себя риски, всё оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов», — добавил Широков.

После 19 туров РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Из еврокубков железнодорожники вылетели, заняв последнее место в Лиге чемпионов.

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали возможную отставку Кикнадзе.