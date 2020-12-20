Широков считает, что Сёмин вернётся в «Локомотив» в случае ухода Кикнадзе

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о выступлениях московского «Локомотива» в этом сезоне.
Широков считает, что Сёмин вернётся в «Локомотив» в случае ухода Кикнадзе
  • РИА Новости

«У «Локомотива» провал полный. Можно сказать, у Николича было всего семь месяцев. Но я внимательно следил за командой, ни в одном матче не было атакующего футбола», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Он также отметил, что изначально было заявлено, что структура игры переходит к более атакующей, но этого не прослеживается.

«Если Кикнадзе — всё, то Сёмин возвращается. Кикнадзе взял на себя риски, всё оценивал. Результат плачевный, в том числе и в плане трансферов», — добавил Широков.

После 19 туров РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Из еврокубков железнодорожники вылетели, заняв последнее место в Лиге чемпионов. 

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали возможную отставку Кикнадзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить