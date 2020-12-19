В «Локомотиве» прокомментировали возможную отставку Кикнадзе

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Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал информацию о возможной отставке Василия Кикнадзе с поста генерального директора клуба.
В «Локомотиве» прокомментировали возможную отставку Кикнадзе
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Будет ли совет директоров рассматривать возможную отставку? Будем рассматривать — значит будем рассматривать. Я это не комментирую», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

По данным СМИ, Кикнадзе может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды, трансферной политики и испорченных отношений с болельщиками.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице. В группе Лиги чемпионов железнодорожники заняли последнее место, набрав три очка.

Ранее сообщалось, что «Химки» вырвали победу у «Локомотива» в компенсированное время в матче РПЛ.

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