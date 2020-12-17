«Химки» вырвали победу над «Локомотивом» в компенсированное время в матче РПЛ

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Подмосковные «Химки» на своём поле одолели столичный «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Химки» вырвали победу над «Локомотивом» в компенсированное время в матче РПЛ
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Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 3:2.

В составе железнодорожников отличились Гжегож Крыховяк и Мурило на 15-й и 37-й минутах. Хозяева ответили голом Аршака Коряна с пенальти на 26-й и мячом Ильи Кухарчука на 85-й минуте. Победу для команды из Московской области на третьей компенсированной минуте принёс Александр Долгов.

«Химки» набрали 25 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Локомотив» находится на восьмой позиции с 28 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ.

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