«Зенит» победил «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» на своём поле обыграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

На восьмой минуте Сердар Азмун вывел сине-бело-голубых вперёд. Гости сравняли счёт на 22-й минуте — автоголом отметился Деян Ловрен. На 73-й минуте «Зенит» снова повёл благодаря мячу Ярослава Ракицкого, а в компенсированное время точку поставил Артём Дзюба.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 41 очко и укрепили своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Андрей Аршавин раскритиковал «Спартак» за игру в первом тайме матча с «Зенитом».