Аршавин раскритиковал «Спартак» за игру в первом тайме матча с «Зенитом»

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Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре московского «Спартака» в первом тайме матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Аршавин раскритиковал «Спартак» за игру в первом тайме матча с «Зенитом»
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«В первом тайме «Зенит» подарил гол, поэтому счёт равный. А в целом хозяева переигрывали соперника. «Спартак» — ни о чём. Для Ловрена было слишком легко в той ситуации просто выбить мяч, и он хотел его сохранить. Но грудь стальная, отлетело далеко. Лунёву не хватило роста и ожидания того, что защитник вообще решится так сыграть», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Первый тайм завершился со счётом 1:1.

Ранее РПЛ отреагировала на инцидент с болельщиками во время матча «Зенит» — «Спартак».

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