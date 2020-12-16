РПЛ отреагировала на инцидент с болельщиками во время матча «Зенит» — «Спартак»
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«Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговорённых зон расположения вызывает серьёзную обеспокоенность», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Ранее сообщалось, что фанаты устроили потасовку на трибунах на матче «Зенит» — «Спартак».