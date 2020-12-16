РПЛ отреагировала на инцидент с болельщиками во время матча «Зенит» — «Спартак»

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента с болельщиками на трибунах во время матча 19-го тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

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