Фанаты устроили потасовку на трибунах на матче «Зенит» — «Спартак»

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Во время первого тайма матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» произошла потасовка между болельщиками команд.
Фанаты устроили потасовку на трибунах на матче «Зенит» — «Спартак»
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Видео конфликта на трибунах опубликовано в Twitter.

При этом известно, что «Зенит» официально не выделял болельщикам красно-белых билетную квоту.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ после гола в матче со «Спартаком».

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