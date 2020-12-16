Фанаты устроили потасовку на трибунах на матче «Зенит» — «Спартак»

Во время первого тайма матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» произошла потасовка между болельщиками команд.

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