Фанаты устроили потасовку на трибунах на матче «Зенит» — «Спартак»
- © РИА Новости / Виталий Тимкив
Видео конфликта на трибунах опубликовано в Twitter.
Драка! 🔥 pic.twitter.com/zpJXwUuo3R— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
При этом известно, что «Зенит» официально не выделял болельщикам красно-белых билетную квоту.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Ранее сообщалось, что Сердар Азмун единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ после гола в матче со «Спартаком».