Вице-губернатор Санкт-Петербурга обсудил с оргкомитетом Евро-2020 подготовку города к турниру

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский обсудили на встрече подготовку города к проведению Евро-2020.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета, Сорокин и Пиотровский обсудили ключевые вопросы организации Евро-2020 — формат и сценарии проведения турнира, эпидемиологическую ситуацию в России и Петербурге, отсрочку УЕФА в принятии решения о допуске зрителей на матчи Евро-2020 с марта на апрель, а также планы подготовки к проведению финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022 году.

«В Петербурге любят и ценят футбол, и, конечно, мы с осторожным оптимизмом надеемся, что матчи Евро этим летом в нашем городе пройдут со зрителями», — заявил Пиотровский.

Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.

Ранее стало известно, что УЕФА утвердил проведение матчей Евро-2020 в 12 городах.