Вице-губернатор Санкт-Петербурга обсудил с оргкомитетом Евро-2020 подготовку города к турниру

Короткая ссылка
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский обсудили на встрече подготовку города к проведению Евро-2020.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга обсудил с оргкомитетом Евро-2020 подготовку города к турниру
  • © Руслан Шамуков

Как сообщает пресс-служба оргкомитета, Сорокин и Пиотровский обсудили ключевые вопросы организации Евро-2020 — формат и сценарии проведения турнира, эпидемиологическую ситуацию в России и Петербурге, отсрочку УЕФА в принятии решения о допуске зрителей на матчи Евро-2020 с марта на апрель, а также планы подготовки к проведению финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022 году.

«В Петербурге любят и ценят футбол, и, конечно, мы с осторожным оптимизмом надеемся, что матчи Евро этим летом в нашем городе пройдут со зрителями», — заявил Пиотровский.

Матчи Евро-2020, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.

Ранее стало известно, что УЕФА утвердил проведение матчей Евро-2020 в 12 городах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить