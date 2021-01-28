Губернатор заявил, что регион не будет финансировать ФК «Тамбов»

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин сообщил, что администрация региона не может предоставить бюджетное финансирование выступающему в Российской премьер-лиге (РПЛ) футбольному клубу «Тамбов».

«Футбольный клуб «Тамбов» — это некоммерческая организация, они получали бюджетную поддержку, гранты и должны были привлечь к этому внебюджетное софинансирование, однако оно было очень низким. Как распределялись средства в клубе, непонятно. У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем», — приводит слова Никитина ТАСС.

Он отметил, что администрация региона делала многое для поддержки клуба.

«Сколько сделал я для «Тамбова», вряд ли кто-то мог сделать. И руководство клуба признаёт, что без поддержки региона эти успехи вряд ли были бы достигнуты. Я нисколько не умаляю успехов тренерского состава, руководства клуба, футболистов — их вклад тоже очень большой», — добавил губернатор.

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.

По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее появилась информация, что РПЛ ищет варианты, чтобы «Тамбов» смог доиграть сезон.