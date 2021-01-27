РИА Новости: РПЛ ищет варианты, чтобы «Тамбов» смог доиграть сезон

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин провёл встречу с генеральным директором «Тамбова» Ольгой Коноваловой по поводу ситуации в клубе.

Как сообщает РИА Новости, стороны обсудили текущее положение клуба и возможные выходы из кризисной ситуации.

Сам Прядкин заинтересован, чтобы «Тамбов» смог до конца доиграть сезон. Предполагается, что в ближайшие дни могут появиться положительные новости для клуба из Тамбова.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее Коновалова заявила, что «Тамбов» может стать первым клубом в РПЛ, который не доиграет сезон.