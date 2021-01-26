Коновалова: «Тамбов» может стать первым клубом в РПЛ, который не доиграет сезон

Короткая ссылка
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова высказалась о возможном снятии клуба с сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коновалова: «Тамбов» может стать первым клубом в РПЛ, который не доиграет сезон
  • РИА Новости

По её словам, клуб уже завершил все зимние сборы.

«Осталось принять решение — жить или не жить. Если клубу быть, то работа будет продолжаться, как и положено. «Тамбов» может стать первым в истории РПЛ клубом, не доигравшим сезон», — цитирует Коновалову РИА Новости.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее гендиректор «Тамбова» заявила, что клуб может прекратить своё существование 31 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить