Коновалова: «Тамбов» может стать первым клубом в РПЛ, который не доиграет сезон

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова высказалась о возможном снятии клуба с сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

По её словам, клуб уже завершил все зимние сборы.

«Осталось принять решение — жить или не жить. Если клубу быть, то работа будет продолжаться, как и положено. «Тамбов» может стать первым в истории РПЛ клубом, не доигравшим сезон», — цитирует Коновалову РИА Новости.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Как известно, клуб имеет финансовые проблемы и задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ранее гендиректор «Тамбова» заявила, что клуб может прекратить своё существование 31 января.