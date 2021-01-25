Гендиректор «Тамбова» заявила, что клуб может прекратить своё существование 31 января

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что с высокой долей вероятности клуб снимется с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) и прекратит своё существование.

«Члены ассоциации ФК «Тамбов» запросили развёрнутый финансовый отчёт. Решение будет принято до 31 января. Вариант со снятием команды с чемпионата рассматривался. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут ещё одно собрание и примут окончательное решение. Я думаю, 99% вероятности, что мы снимемся. И всё — клуб прекращает своё существование. На сегодняшний день я не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона. Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, а это является одним из требований правил лицензирования. В составе клуба должна быть молодёжь, академия футбола. Они вышли. И всё. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении РПЛ и даже ФНЛ», — цитирует Коновалову «Спорт-Экспресс».

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в РПЛ, имея 13 очков.

Ранее сообщалось, что игрок «Тамбова» Онугха может перейти в немецкую «Фортуну».