Оправданный риск: почему возвращение Промеса может помочь «Спартаку» воспрянуть

Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в «Спартак». Ранее в клубе подтвердили факт переговоров с «Аяксом». По информации СМИ, москвичи намерены заплатить за полузащитника €12 млн. По мнению бывшего нападающего сборной России Александра Ширко, подобный трансфер, учитывая возраст Промеса, — рискованный шаг, но нидерландский футболист способен потянуть команду за собой. А бывший тренер красно-белых Дмитрий Ананко предположил, что Промесу по силам стать лидером как на поле, так и в раздевалке.

Неоднозначная роль в «Аяксе»

Слухи о том, что Квинси Промес может вернуться в «Спартак», ходили с начала года, однако казались не слишком правдоподобными. Во-первых, трансферная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет €15 млн, во-вторых — 4 января ему исполнилось 29 лет. К тому же действующий контракт полузащитника с «Аяксом» истечёт только в июне 2024-го, соответственно, рассчитывать на низкую сумму компенсации российскому клубу в данный момент сложно.

Вместе с тем чемпиона России трудно назвать безоговорочным лидером амстердамской команды. Скорее, он выполняет роль игрока ротации. Например, в начале сезона Квинси закрывал позицию атакующего полузащитника, но затем уступил место в основе Закария Лабьяду и долгое время довольствовался выходами на замену.

В частности, главный тренер Эрик тен Хаг по ходу матчей выпускал его на левый фланг атаки вместо возрастного Душана Тадича. Правда, в начале 2020-го Промес вернулся в стартовый состав. Всего в текущем сезоне Квинси провёл 24 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

Негативно сказался на спортсмене и декабрьский арест за нападение с ножом на родственника. Футболиста быстро выпустили из-под стражи, а клуб публично поддержал его, но наверняка Промес после всего произошедшего будет не прочь сменить обстановку и вернуться в Россию.

«Аякс» же получит, вероятно, последнюю возможность заработать на полузащитнике, который вскоре перешагнёт 30-летний рубеж. С каждым годом трансферная стоимость футболиста будет снижаться, даже если он продолжит приносить пользу команде.

А прямо сейчас потеря Квинси не станет трагедией для амстердамцев. Тен Хаг потеряет качественного игрока ротации, но на позиции «десятки» тренер может рассчитывать не только на Лабьяда, но и на молодых Юргена Эккеленкампа и Мохаммеда Кудуса, которые в перспективе могут принести клубу куда большие деньги.

Серьёзные траты для «Спартака»

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, сумма трансфера голландца составит €12 млн. А «Спорт-Экспресс» сообщает, что Промес в случае возвращения станет самым высокооплачиваемым футболистом красно-белых. С одной стороны, подобная сделка с участием 29-летнего игрока выглядит рискованной, ведь больше клуб платил только за Гуса Тила (€16 млн) и Фернандо (€12,5 млн.), которые в момент перехода в «Спартак» были гораздо моложе.

С другой, Луис Адриано также оказался в Москве в 29 лет и успел принести команде немало пользы, в частности, вместе с Промесом помог ей завоевать золотые медали РПЛ и Суперкубок России. Входил в чемпионский состав и Александр Самедов, который вернулся в родной коллектив в 32 года.

Отбить потраченные на приобретение Квинси деньги будет практически нереально. Однако за несколько лет он может принести «Спартаку» немало пользы и, например, помочь подопечным Доменико Тедеско пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

А высокий оклад голландца в зарплатной ведомости красно-белых займёт место оклада Александра Кокорина, который с большой долей вероятности окажется в «Фиорентине». По информации СМИ, в Москве нападающий зарабатывал в районе €3 млн. В какой-то степени уроженец Нидерландов может заменить в команде не прижившегося в ней форварда.

При этом в случае возвращения Квинси «Спартаку» придётся расстаться с одним из футболистов, чтобы вписаться в новый лимит на легионеров. В настоящий момент в составе столичного коллектива значатся девять иностранных исполнителей (Самуэль Жиго, Айртон, Крал, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Остон Урунов, Педро Роша, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе). С большой долей вероятности в аренду уйдут Роша и Урунов, не получающие достаточно игровой практики.

Замена Бакаеву и новый лидер команды

Приходу такого мастера, как Промес, Тедеско, наверняка, только обрадуется. В текущем сезоне тренерскому штабу не хватает сильного «десятого номера», поскольку Зелимхан Бакаев ощутимо сдал и на время даже потерял место в основе. А его позицию вынужден был занимать Кокорин, который действовал на ней не лучшим образом.

А вот появление голландца на любимом левом фланге атаки возможно лишь при изменении схемы. Пока Тедеско делает ставку на расстановку 3-4-1-2, в которой фланги закрывают Айртон и Виктор Мозес. Пусть в «Севилье» Квинси и исполнял роль либеро, немец вряд ли пожертвует работоспособным бразильцем. Зато при переходе на двух центральных защитников немец может получить мощные края атаки в лице Промеса и Мозеса, которому не придётся отрабатывать в обороне.

При этом тренерскому штабу важно будет мотивировать футболиста. В 2014-м в «Спартак» он приходил молодым исполнителем, который горел желанием показать себя и уехать в ведущий чемпионат. А красно-белые при нём задавали тон в России. В настоящий момент коллектив находится в стадии становления, а по итогам прошлого сезона даже не попал в еврокубки. Не будет рядом и исполнителей уровня Фернандо, Зе Луиша и Луиса Адриано.

Однако идея построения новой команды с ним в роли одного из лидеров вполне может заинтересовать полузащитника, ведь «Спартак» стал для него по-настоящему родным клубом. Футболист быстро адаптировался к РПЛ, выучил русский язык и превратился в настоящего кумира болельщиков, которые примут его обратно с распростёртыми объятиями.

Немаловажно и то, что в составе осталось ещё немало футболистов, игравших вместе с голландцем: Артём Ребров, Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Роман Зобнин и другие. Наряду с ними он может стать одним из «лидеров раздевалки». Но при этом, в отличие от Ещенко и Реброва, которые больше выполняют роль «дядек-наставников», он будет одним из лучших и на поле, ведь фирменную технику и скорость к 29 годам Промес не растерял.

«Такие исполнители «Спартаку» нужны»

Для того, чтобы понять, насколько оправдан риск с возможным возвращением 29-летнего Промеса, RT пообщался с бывшим тренером красно-белых Дмитрием Ананко, который поработал с голландцем в штабе Дмитрия Аленичева.

«Это достаточно квалифицированный футболист. Такие исполнители «Спартаку» нужны. Он ведь был лидером и тащил команду за собой. А она за это время сильнее не стала. Любому легионеру необходимо время на адаптацию, но Квинси уже играл в России, поэтому оно ему не понадобится. Да, полузащитнику 29 лет, но тот же Златан Ибрагимович играет на отличном уровне и в 39. С другой стороны, футболисты — не роботы, а живые люди. Сложно сказать, в каком психологическом состоянии голландец находится сейчас. К сожалению, на родине он попадал в не самые приятные ситуации», — заявил Ананко в интервью RT.

Тренер предположил, что если Промес будет показывать такую же игру, как во время своего первого пребывания в «Спартаке», то станет одним из лидеров.

«Как сложится на самом деле, покажет время. Но с возрастом футболисты становятся опытнее, а их игровой кругозор расширяется. Тедеско решать, на какой позиции его использовать. Время меняется. Люди уходят. Многих ребят, с которыми Промес играл бок о бок, в «Спартаке» уже нет. Прежде всего, ему необходимо проявить себя на поле. Если станет лидером там, то и в раздевалке обретёт определённый вес. Клубу сложно будет отбить деньги за его покупку? А когда в последний раз там зарабатывали на футболистах», — добавил Ананко.

В свою очередь, бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Ширко также считает, что возможное возвращение полузащитника сделает команду только сильнее.

«Мы все прекрасно знаем, на что способен Промес, и помним, что он творил на поле, когда играл в России. Однако есть одно «но». Красно-белых давно тренирует не Массимо Каррера, и не совсем понятно, как Тедеско будет использовать Квинси, чтобы извлечь максимальную пользу. Но если всё получится, это будет здорово», — объяснил эксперт.

Вместе с тем экс-нападающий «Спартака» подчеркнул, что отбить немалые деньги, которые клуб может потратить на покупку футболиста, будет практически нереально.

«Там, конечно, идут на риск ради того, чтобы усилить команду здесь и сейчас и получить лидера, который сможет тянуть партнёров за собой и самостоятельно решать исход матчей. По меркам РПЛ Промес — звезда», — добавил Ширко.

Бывший форвард сборной России также подчеркнул, что от Квинси в случае возвращения будут ждать особенной игры.

«Слышал мнение, что дважды в одну реку не войдёшь. Когда Квинси приехал в Россию в первый раз, он был молод и горел желанием проявить себя и уехать в более сильный чемпионат. Тогда у него всё сложилось отлично. Сейчас ситуация совершенно иная. На Квинси будут смотреть едва ли не как на спасителя, поскольку все знают, на что он способен. Определённое психологическое давление на полузащитника будет оказываться. Но если человек играет на высоком уровне, он абстрагируется от таких моментов», — отметил Ширко.