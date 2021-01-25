СМИ: «Спартак» согласовал с Промесом условия личного контракта

Московский футбольный клуб «Спартак» достиг договорённости с форвардом амстердамского «Аякса» Квинси Промесом об условиях личного контракта.

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter.

Отмечается, что трансфер Промеса обойдётся «Спартаку» в сумму порядка €12 млн.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, он отметился 33 результативными передачами.

Ранее в «Спартаке» рассказали о статусе переговоров по Промесу.