«Сахалинец» предложил пятилетний контракт экс-футболисту «Рубина» Тарасову

ФК «Сахалинец» предложил полузащитнику Дмитрию Тарасову подписать долгосрочный контракт с клубом.

Об этом сообщила клубная пресс-служба. В официальном Instagram клуба опубликовано совместное фото 33-летнего футболиста с владельцем «Сахалинца», блогером Михаилом Литвиным. В сообщении говорится, что Тарасову предложили контракт на пять лет.

В нынешнем сезоне Тарасов провёл девять матчей за казанцев и не отметился результативными действиями. Он покинул «Рубин» по окончании контракта в декабре 2020-го.

«Сахалинец» выступает в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

Ранее Тарасов назвал условия своего прихода в политику.