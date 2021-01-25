«Сахалинец» предложил пятилетний контракт экс-футболисту «Рубина» Тарасову

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ФК «Сахалинец» предложил полузащитнику Дмитрию Тарасову подписать долгосрочный контракт с клубом.
«Сахалинец» предложил пятилетний контракт экс-футболисту «Рубина» Тарасову
  • © fc_sakhalinec
  • Instagram

Об этом сообщила клубная пресс-служба. В официальном Instagram клуба опубликовано совместное фото 33-летнего футболиста с владельцем «Сахалинца», блогером Михаилом Литвиным. В сообщении говорится, что Тарасову предложили контракт на пять лет.

В нынешнем сезоне Тарасов провёл девять матчей за казанцев и не отметился результативными действиями. Он покинул «Рубин» по окончании контракта в декабре 2020-го.

«Сахалинец» выступает в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

Ранее Тарасов назвал условия своего прихода в политику.

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