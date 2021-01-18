Тарасов назвал условия своего прихода в политику

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Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что готов к политической карьере.
Тарасов назвал условия своего прихода в политику
  • РИА Новости

По его словам, ему потребуется углубиться в дело, чтобы не выглядеть «бестолковым дураком».

«Надо понять, буду ли я приносить пользу людям, реализовывать хорошие идеи. Надо идти и что-то делать, помогать людям. С таким посылом я готов идти, а просто числиться не готов», — приводит слова Тарасова «Чемпионат».

После ухода из «Рубина» Тарасов» находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Атлетик» в дополнительное время одолел «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании.

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