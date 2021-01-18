«Атлетик» в дополнительное время одолел «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

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«Атлетик» в дополнительное время одержал победу над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании по футболу.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 3:2.

В составе каталонцев дубль оформил Антуан Гризманн, который забил на 40-й и 77-й минутах. Коллектив из Бильбао ответил голами Оскара де Маркоса (42') и Асьера Вильялибре (90'). В самом начале овертайма Иньяки Уильямс забил победный для «Атлетика» мяч.

В самом конце игры «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Лионеля Месси.

Таким образом, «Атлетик» в третий раз в своей истории завоевал Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Атлетику» и не сумел выйти в финал Суперкубка Испании.

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