«Реал» проиграл «Атлетику» и не сумел выйти в финал Суперкубка Испании
- Reuters
Встреча, прошедшая в Малаге, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Атлетика».
Победу команде из Бильбао принёс дубль Рауля Гарсии, забившего на 18-й и реализовавшего пенальти на 38-й минутах встречи.
«Реал» ответил голом Карима Бензема на 73-й минуте.
Таким образом «Реал» завершил выступление на турнире, а «Атлетик» вышел в финал, где сыграет с каталонской «Барселоной». Матч состоится 17 января.
Ранее сообщалось, что «Барселона» в серии пенальти обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании.