«Реал» проиграл «Атлетику» и не сумел выйти в финал Суперкубка Испании

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Атлетика» из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.
«Реал» проиграл «Атлетику» и не сумел выйти в финал Суперкубка Испании
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Малаге, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Атлетика».

Победу команде из Бильбао принёс дубль Рауля Гарсии, забившего на 18-й и реализовавшего пенальти на 38-й минутах встречи.

«Реал» ответил голом Карима Бензема на 73-й минуте.

Таким образом «Реал» завершил выступление на турнире, а «Атлетик» вышел в финал, где сыграет с каталонской «Барселоной». Матч состоится 17 января.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в серии пенальти обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить