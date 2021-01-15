«Реал» проиграл «Атлетику» и не сумел выйти в финал Суперкубка Испании

Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Атлетика» из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Малаге, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Атлетика».

Победу команде из Бильбао принёс дубль Рауля Гарсии, забившего на 18-й и реализовавшего пенальти на 38-й минутах встречи.

«Реал» ответил голом Карима Бензема на 73-й минуте.

Таким образом «Реал» завершил выступление на турнире, а «Атлетик» вышел в финал, где сыграет с каталонской «Барселоной». Матч состоится 17 января.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в серии пенальти обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании.