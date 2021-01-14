«Барселона» в серии пенальти обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Нуэво Арханкель» в Сан-Себастьяне, в основное время завершился со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Барселоны» — 3:2.
В составе хозяев мяч забил Микель Оярсабаль, у гостей отличился Френки Де Йонг.
В финале Суперкубка Испании команда Рональда Кумана сыграет с победителем пары «Реал» — «Атлетик».
Ранее сообщалось, что Месси может не сыграть в полуфинале Суперкубка Испании.