«Барселона» в серии пенальти обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании

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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в серии послематчевых пенальти и сыграет в решающем матче за Суперкубок Испании.
«Барселона» в серии пенальти обыграла «Реал Сосьедад» и вышла в финал Суперкубка Испании
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Нуэво Арханкель» в Сан-Себастьяне, в основное время завершился со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Барселоны» — 3:2.

В составе хозяев мяч забил Микель Оярсабаль, у гостей отличился Френки Де Йонг.

В финале Суперкубка Испании команда Рональда Кумана сыграет с победителем пары «Реал» — «Атлетик».

Ранее сообщалось, что Месси может не сыграть в полуфинале Суперкубка Испании.

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