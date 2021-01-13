СМИ: Месси может не сыграть в полуфинале Суперкубка Испании

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси, вероятнее всего, не сможет сыграть в полуфинальном матче Суперкубка Испании с клубом «Реал Сосьедад».
СМИ: Месси может не сыграть в полуфинале Суперкубка Испании
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, аргентинец получил небольшое повреждение в матче 18-го тура испанской Примеры с «Гранадой», после которого не тренировался с командой. Ожидается, что травма помешает ему выйти на поле в игре с «Реал Сосьедадом».

В сезоне-2020/21 33-летний нападающий провёл 21 матч за «Барселону», отличился 14 забитыми мячами и отдал шесть голевых передач.

Матч с «Реал Сосьедадом» пройдёт в Кордобе 13 января в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболист «Арсенала» Озил сравнил Месси с Роналду.

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